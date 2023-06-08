Наслідки руйнування Каховської ГЕС, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n183884-yak-zaraz-vyglyadaie-kahovska-ges-ta-zatopleni-sela-poruch-pokazala-dpsu-video.html

Ракурс

Держприкордонслужба сьогодні, 8 червня, опублікувала відео зйомки з повітря, котре показує, як зараз виглядає зруйнована росіянами в ніч на 6 червня Каховська ГЕС та затоплені села поруч.

.

На відео можна побачити затоплення величезних територій поруч із ГЕС.