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Ракурс
Наслідки руйнування Каховської ГЕС, скріншот відео

Як зараз виглядає Каховська ГЕС та затоплені села поруч, показала ДПСУ (ВІДЕО)

8 чер 2023, 14:01
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Держприкордонслужба сьогодні, 8 червня, опублікувала відео зйомки з повітря, котре показує, як зараз виглядає зруйнована росіянами в ніч на 6 червня Каховська ГЕС та затоплені села поруч.


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На відео можна побачити затоплення величезних територій поруч із ГЕС.

росія заплатить за свої злочини! — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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