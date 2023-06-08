Зеленский побывал на подтопленном юге. Фото: ОПУ

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Президент України Володимир Зеленський 8 червня відвідав південні регіони, які постраждали внаслідок підтоплення, яке виникло через підрив Каховської ГЕС.

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Зокрема, глава держави побував у Херсонській області, де провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС. У Херсоні глава держави побував на переправі, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій. Також він відвідав медзаклад в Херсоні, де перебувають люди, які постраждали через руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомили в Офісі президента.

А в Миколаївській області Зеленський побував у Головній насосній станції Управління каналів річки Інгулець. Цю станцію затопило через руйнування дамби Каховської гідроелектростанції.

Президент зазначив, що з підтоплених населених пунктів евакуювали людей, місцевих мешканців забезпечують питною водою та необхідними продуктами харчування. А в Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює в цілодобовому режимі.

Нагадаємо, Україна та Організація Об'єднаних Націй 8 червням досягли домовленостей про евакуацію на окупованому Лівобережжі. Надання гуманітарної допомоги та евакуація групами ООН розпочнеться за умови, що росія надасть доступ та гарантії безпеки.