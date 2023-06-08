Течение смыло мины и боеприпасы оккупантов. Фото: «Мост»

https://racurs.ua/n183894-v-chernoe-more-vyneslo-oblomki-lodki-i-miny-okkupantov-komandovanie.html

Ракурс

Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до масштабних підтоплень на півдні України, а стрімка течія несе Дніпром сміття, уламки різних предметів, човни, навіть будівельні конструкції.

.

Частково ці предмети винесло в Чорне море. Потоки також позривали мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією. Про це 8 червня повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Зазначається, що одну з таких протидесантних мін викинуло на берег Одеської області. Українські військові контрольовано знищили небезпечний предмет.

В ОК «Південь» наголосили, що через надзвичайну ситуацію, яка виникла через підрив росіянами Каховської ГЕС, посилено мінну небезпеку як вздовж берегів Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та всього чорноморського узбережжя Миколаївської та Одеської областей.

А херсонське видання «Мост» повідомило, що у населених пунктах Нововоронцовка та Осокорівка вздовж берегів річок з’являються залишки снарядів та вибухонебезпечні предмети, які принесла вода після руйнування дамби Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше українська влада заявляла, що у зонах підтоплення, які виникли через підрив окупантами Каховської ГЕС, фіксується підвищена мінна небезпека, бо течія може знести російські мінні загородження.