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Підтоплення на Херсонщині. Фото:
Мінна небезпека зросла через підрив росіянами Каховської ГЕС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183823-minna-nebezpeka-zrosla-cherez-pidryv-rosiyanamy-kahovskoyi-ges-foto.htmlРакурс
Підвищену мінну небезпеку від вибухонебезпечних предметів фіксують у зонах підтоплення, які виникли через підрив окупантами Каховської ГЕС.
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Російські мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія. Державна спецслужба транспорту вивчає ситуацію, що склалась через підрив греблі Каховської ГЕС. Про це йдеться у повідомленні служби у Facebook.
Ситуація може бути ускладнена тим, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесене потоками води, — йдеться у повідомленні.
Місцеве населення попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів.
Також у службі наголошують, що країна-агресор росіям вчинила військовий злочин, оскільки дамби — це об'єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.
Нагадаємо, через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції в Дніпро потрапило 150 т машинного мастила. Під загрозою підтоплення опинилися 80 населених пунктів, у зоні небезпеки перебувають 16 тис. жителів.
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