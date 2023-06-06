Підтоплення в Херсонській області. Фото: Telegram-канал «Мост»

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Ракурс

Підрив росіянами греблі Каховської гідроелектростанції призвів до страшних наслідків.

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Вже понад 10 населених пунктів частково або повністю затоплені. А низка сім та містечок перебувають у зоні потенційного ризику. Каховська ГЕС вже повністю пішла під воду. У мережі з’являються кадри, як течії води несуть по Дніпру чийсь будинок.

Тим часом керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС та швидким підйомом води в річці Дніпро, частина території обласного центру може потрапити у зону катастрофічного затоплення. Подекуди рівень води може піднятися до п’яти метрів.

Зараз частково затоплений мікрорайон Корабел. З метою безпеки в цьому районі вимкнули електрику та відключили від газопостачання.

Сильно затоплює й окуповану Нову Каховку, вода тут дісталася до центра міста. Раніше в Херсонській обласній військовій адміністрації заявляли, що влада не може допомогти з евакуацією мешканцям окупованої території, тому громадянам варто самим дістатися безпечних місць.

У ДСНС повідомили, що в Херсонській області станом на 13.00 евакуйовано понад 650 людей, ще 420 осіб зуміли евакуюватися самостійно.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські загарбники дистанційно підірвали греблю Каховської ГЕС, чим створили смертельну небезпеку для українців у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища. В «Укргідроенерго» заявили, що станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Через підрив гідроелектростанції в Дніпро потрапило 150 т машинного мастила.