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Ракурс
Подтопление на Херсонщине. Фото:

Минная опасность возросла из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС (ФОТО)

6 июн 2023, 15:21
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Підвищену мінну небезпеку від вибухонебезпечних предметів фіксують у зонах підтоплення, які виникли через підрив окупантами Каховської ГЕС.


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Російські мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія. Державна спецслужба транспорту вивчає ситуацію, що склалась через підрив греблі Каховської ГЕС. Про це йдеться у повідомленні служби у Facebook.

Ситуація може бути ускладнена тим, що ворожі мінні загородження опинились під водою та можуть бути знесене потоками води, — йдеться у повідомленні.

Місцеве населення попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів.

Також у службі наголошують, що країна-агресор росіям вчинила військовий злочин, оскільки дамби — це об'єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією.

Нагадаємо, через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції в Дніпро потрапило 150 т машинного мастила. Під загрозою підтоплення опинилися 80 населених пунктів, у зоні небезпеки перебувають 16 тис. жителів.

Источник: Ракурс


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