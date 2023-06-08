Лично путин приказал взорвать Каховскую ГЭС. Фото:

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Наказ підірвати Каховську ГЕС віддавав особисто російський диктатор володимир путін.

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Саме очільник країни-агресора міг віддати такий наказ, бо ніхто не наважився б на такий терористичний акт. А звичайними виконавцями вже виступили збройні сили росії. Саме тому путін повинен відповідати за цей злочин у Гаазі. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю «Українській правді».

Я можу свою особисту думку сказати. Оскільки цей теракт за масштабами можна порівняти із рішенням про повномасштабне вторгнення до України, то рішення ухвалював і віддавав остаточний наказ безпосередньо російський диктатор путін. Жоден інший суб'єкт, жодна інша особа на території так званої російської федерації на себе таку відповідальність не взяла б, — заявив розвідник.

За його словами, ГУР встановило підрозділи російської армії, які дислокувалися біля гідроелектростанції. Саме ці солдати та офіцери є причетними до теракту. Однак мінували ГЕС вже інші російські фахівці.

Як відомо, що згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду, підрив Каховської ГЕС підпадає під класифікацію «воєнного злочину».

Нагадаємо, 7 червня в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що збирається доказова база про причетність росії до підриву дамби Каховської ГЕС. Зараз є багато свідчень того, що за терактом стоїть військово-політичне керівництво країни-агресора та її війська.

Джерело: «Українська правда»