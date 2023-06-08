Об уровне воды в водохранилище Каховской ГЭС заявили в Укргидроэнерго. Скриншот

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Рівень води у водосховищі зруйнованої Каховської ГЕС сягнув нижче «мертвої точки».

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Під водою наразі знаходиться половина станції, друга половина на 70% у воді. Розмив станції буде продовжуватися, потоки води змиють земляну ділянку між шлюзом та станцією. Крім того, триває розмив гідроспоруди. Про це 8 червня генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на сьогодні рівень води у водосховищі складає 12,5 м й це нижче мертвої точки, що складає 12,7 м, коли ще можна робити водозабір у населені пункти та для Запорізької АЕС для охолодження.

Зараз фахівці працюють над проектом ремонту гідроелектростанції та створюють проект перемички. Робота займе кілка місяців, якщо працювати цілодобово. А ось на побудову нової ГЕС потрібно буде майже п’ять років, також за умови дуже щільного графіка роботи.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року вночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого станцію було знищено. У зоні підтоплення опинились близько 80 населених пунктів, у тому числі Херсон.

Українська влада та розвідка упевнені, що підрив греблі здійснили російські військові за особистим наказом російського диктатора й воєнного злочинця володимира путіна.