Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться - он ниже "мертвой точки"

https://racurs.ua/n183909-uroven-vody-v-kahovskom-vodohranilische-prodoljaet-snijatsya-on-nije-mertvoy-tochki.html

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Рівень води в Каховському водосховищі впав нижче мертвої точки. Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС повідомив, що рівень води в районі Нікополя становить 11,74 м, тобто водозабір у населені пункти та для потреб Запорізької АЕС наразі неможливий.

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Усі інші гідроелектростанції максимально акумулюють воду у верхніх водосховищах Дніпра, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища.

Вчора голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота казав, що падіння води у водосховищі зупиниться на рівні приблизно 3 метри. Воно зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1—1,2 км і повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва ГЕС. Спад води триватиме ще 7—8 днів.

В районі Нікополя рівень води знизився ще на метр. А від ранку 6 червня рівень води впав загалом вже на 4,7 м.