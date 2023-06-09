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Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться - он ниже "мертвой точки"
Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться — он ниже «мертвой точки»https://racurs.ua/n183909-uroven-vody-v-kahovskom-vodohranilische-prodoljaet-snijatsya-on-nije-mertvoy-tochki.htmlРакурс
Рівень води в Каховському водосховищі впав нижче мертвої точки. Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС повідомив, що рівень води в районі Нікополя становить 11,74 м, тобто водозабір у населені пункти та для потреб Запорізької АЕС наразі неможливий.
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Усі інші гідроелектростанції максимально акумулюють воду у верхніх водосховищах Дніпра, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища.
Вчора голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота казав, що падіння води у водосховищі зупиниться на рівні приблизно 3 метри. Воно зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1—1,2 км і повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва ГЕС. Спад води триватиме ще 7—8 днів.
В районі Нікополя рівень води знизився ще на метр. А від ранку 6 червня рівень води впав загалом вже на 4,7 м.
Під водою перебуває більш як половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись.
У Херсоні є тенденція до зменшення рівня затоплення — за ніч вода впала на 20 сантиметрів.
На ранок в області вода тримається на відмітці 5,38 метра, затоплено 3 624 будинки в 32 населених пунктах. Евакуювати за чотири дні вдалося 2 352 людини і 550 тварин.
Маємо рівень води п’ять метрів 55 см, ситуація залишається складною, але потрохи нормалізується — сказав увечері 8 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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