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Ракурс
Дрон влетел в окно многоэтажки российского Воронежа

Дрон влетел в окно многоэтажки российского Воронежа (ФОТО)

9 июн 2023, 10:47
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Невідомий безпілотник із вибухівкою врізався у будинок у Воронежі, пишуть росЗМІ. Місцеві чули два вибухи.


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На фото з місця події видно, що безпілотник влетів прямо в вікно багатоповерхівки.

Влада заявила про двох постраждалих в результаті зіткнення дрона з багатоповерхівкою у Воронежі.

Источник: Ракурс


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