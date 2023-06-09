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Дрон влетел в окно многоэтажки российского Воронежа
Дрон влетел в окно многоэтажки российского Воронежа (ФОТО)https://racurs.ua/n183911-dron-vletel-v-okno-mnogoetajki-rossiyskogo-voroneja-foto.htmlРакурс
Невідомий безпілотник із вибухівкою врізався у будинок у Воронежі, пишуть росЗМІ. Місцеві чули два вибухи.
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На фото з місця події видно, що безпілотник влетів прямо в вікно багатоповерхівки.
Влада заявила про двох постраждалих в результаті зіткнення дрона з багатоповерхівкою у Воронежі.
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