Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Безпілотник влетів прямо в вікно багатоповерхівки у Воронежі

Дрон влетів у вікно багатоповерхівки російського Воронежа (ФОТО)

9 чер 2023, 10:47
999

Невідомий безпілотник із вибухівкою врізався у будинок у Воронежі, пишуть росЗМІ. Місцеві чули два вибухи.


.

На фото з місця події видно, що безпілотник влетів прямо в вікно багатоповерхівки.

Влада заявила про двох постраждалих в результаті зіткнення дрона з багатоповерхівкою у Воронежі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів