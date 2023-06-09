Безпілотник влетів прямо в вікно багатоповерхівки у Воронежі

Невідомий безпілотник із вибухівкою врізався у будинок у Воронежі, пишуть росЗМІ. Місцеві чули два вибухи.

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На фото з місця події видно, що безпілотник влетів прямо в вікно багатоповерхівки.

Влада заявила про двох постраждалих в результаті зіткнення дрона з багатоповерхівкою у Воронежі.