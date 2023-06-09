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В сети появилось видео последствий ракетного удара по Умани
В сети появилось видео последствий ракетного удара по Уманиhttps://racurs.ua/n183917-v-seti-poyavilos-video-posledstviy-raketnogo-udara-po-umani.htmlРакурс
У мережі почали оприлюднювати відео ракетного удару по Умані. Йдеться про наслідки влучання поблизу магазину АТБ.
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Наступного дня після вибуху в мережу залили кадри того, що відбувалося всередину магазину та зовні.
Нагадаємо, що увечері 8 червня Умань російські виродки атакували кількома ракетами. Влада повідомила про влучання у промисловий об'єкт та автомийку.
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