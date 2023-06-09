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Ракурс
В сети появилось видео последствий ракетного удара по Умани

В сети появилось видео последствий ракетного удара по Умани

9 июн 2023, 12:56
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У мережі почали оприлюднювати відео ракетного удару по Умані. Йдеться про наслідки влучання поблизу магазину АТБ.


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Наступного дня після вибуху в мережу залили кадри того, що відбувалося всередину магазину та зовні.

Нагадаємо, що увечері 8 червня Умань російські виродки атакували кількома ракетами. Влада повідомила про влучання у промисловий об'єкт та автомийку.

Источник: Ракурс


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