Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У мережі з'явилося відео наслідків ракетного удару по Умані

У мережі з’явилося відео наслідків ракетного удару по Умані

9 чер 2023, 12:56
999

У мережі почали оприлюднювати відео ракетного удару по Умані. Йдеться про наслідки влучання поблизу магазину АТБ.


.

Наступного дня після вибуху в мережу залили кадри того, що відбувалося всередину магазину та зовні.

Нагадаємо, що увечері 8 червня Умань російські виродки атакували кількома ракетами. Влада повідомила про влучання у промисловий об'єкт та автомийку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів