У мережі з'явилося відео наслідків ракетного удару по Умані

https://racurs.ua/ua/n183917-u-mereji-z-yavylosya-video-naslidkiv-raketnogo-udaru-po-umani.html

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У мережі почали оприлюднювати відео ракетного удару по Умані. Йдеться про наслідки влучання поблизу магазину АТБ.

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Наступного дня після вибуху в мережу залили кадри того, що відбувалося всередину магазину та зовні.

Нагадаємо, що увечері 8 червня Умань російські виродки атакували кількома ракетами. Влада повідомила про влучання у промисловий об'єкт та автомийку.