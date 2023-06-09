лукашенко и бутин. Фото:

https://racurs.ua/n183927-datu-zavoza-yadernogo-orujiya-v-belarus-soglasovali-putin-i-lukashenko.html

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Російський диктатор володимир путін та його білоруський колега олександр лукашенко 9 червня зустрілися у рф.

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Під час неформальної розмови в сочі вони обговорили розміщення російської ядерної зброї на території білорусі. Зброю масового ураження почнуть завозити відразу ж після того, як 7−8 липня будуть побудовані спеціальні споруди. Про це заявив воєнний злочинець путін, передає білоруське інформагентство «Белта» та Telegram-канал «Пул первого».

Щодо найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом. Ви знаєте, 7−8 липня закінчується підготовка відповідних споруд. І одразу ж розпочнемо заходи, пов’язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї, — наголосив він.

Диктатор додав, що все нібито «йде за планом, все стабільно».

Нагадаємо, 25 травня міністр оборони рф сергій шойгу прибув до білорусі, де з главою білоруського міноборони віктором хреніним підписав документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі у білорусі. Угода передбачає, що москва контролюватиме «ядерку», яку поставить режиму самопроголошеного президента олександра лукашенка.

Джерела: «Белта», «Пул первого»