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Ракурс
ГПСУ уничтожила группу оккупантов под Бахмутом. Фото:

Уничтожение группы оккупантов под Бахмутом показала ГПСУ (ВИДЕО)

9 июн 2023, 20:17
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Армія російських окупантів продовжує зазнавати втрат на Бухмутському напрямку.


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Ворожу піхоту та укриття противника на цій ділянці фронту виявила аеророзвідка ДПСУ. Далі за допомогою ударних дронів бійці знешкодили загарбників та мінно-вибухові загородження. Про це 9 червня повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook.

Військові опублікували відео, як влучно працюють безпілотниками по ворогу.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони за 8 червня просунулися на 1,2 км на деяких ділянках в районі Бахмуту. У ході бойових дій захисники знищили 120 росіян, поранили 163, а 11 полонили. Також були знищені або пошкоджені три російські гармати, мінометна система «Нона», САУ «Гвоздика», протитанковий комплекс «Рапіра», РСЗВ «Град» та три польові склади боєприпасів.

Источник: Ракурс


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