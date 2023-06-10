В сети появились кадры неудачного боя ВСУ на Запорожском направлении глазами экипажа украинского БМП Bradley

https://racurs.ua/n183943-v-seti-poyavilis-kadry-neudachnogo-boya-vsu-na-zaporojskom-napravlenii-glazami-ekipaja-ukrainskogo.html

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У мережу залили кадри бою в якому українські воїни втратили декілька одиниць техніки. Відео зняв екіпаж одного з Bradley.

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Під час бою бійці не дезорієнтувалися, а продовжували чітко та злагоджено діяти, зокрема, прикриваючи один одного, евакуювалися до цілої бронемашини. Заявлено, що це кадри бою на Запорізькому напрямку очима екіпажу одного з БМП Bradley M2A2 ODS-SA

Бій нібито відбувся 7 червня за 3,5 км на південь від села Мала Токмачка Запорізької області. Відео і фото спочатку виклали росіяни, заявляючи про втрати Україною техніки, зокрема танків «Леопард».

Українська влада цю інформацію офіційно не коментувала, але на основі фото- та відеоматеріалів українські та західні журналісти доходять висновків про перші втрати західної техніки.

Тепер з’явилося відео з нашої сторони. Треба відзначити бійців, які в складній ситуації застосували дими, які прикрили відхід уцілілої техніки.