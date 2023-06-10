Многоэтажный дом из Херсона подплыл к Одессе

https://racurs.ua/n183949-mnogoetajnyy-dom-iz-hersona-podplyl-k-odesse-video.html

Ракурс

Наслідки підриву Каховської ГЕС й далі вражають світ. Вода зносить у Чорне море усе на своєму шляху. Поблизу Одеси минулого тижня знаходили найрізноманітніші речі.

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У морі плавають холодильники, дивани, човни, уламки та навіть каркас вуличної вбиральні.

Уранці 10 червня в мережі оприлюднили відео знесеного в море з Дніпра багатоповерховий будинок. Він з Херсонщини підплив до Одеси. За попередньою інформацією, це недобудований плавучий готель, який розташовувався на території Херсонщини, але через потужний потік води після підриву Каховської ГЕС не втримався на своєму місці.

Раніше біля Одеси виявили також собаку, який врятувався на дошці.