Багатоповерховий будинок з Херсонщини підплив до Одеси

https://racurs.ua/ua/n183949-bagatopoverhovyy-budynok-z-hersonschyny-pidplyv-do-odesy-video.html

Ракурс

Наслідки підриву Каховської ГЕС й далі вражають світ. Вода зносить у Чорне море усе на своєму шляху. Поблизу Одеси минулого тижня знаходили найрізноманітніші речі.

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У морі плавають холодильники, дивани, човни, уламки та навіть каркас вуличної вбиральні.

Уранці 10 червня в мережі оприлюднили відео знесеного в море з Дніпра багатоповерховий будинок. Він з Херсонщини підплив до Одеси.

Раніше біля Одеси виявили також собаку, який врятувався на дошці.