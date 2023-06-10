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Ракурс
Багатоповерховий будинок з Херсонщини підплив до Одеси

Багатоповерховий будинок з Херсонщини підплив до Одеси (ВІДЕО)

10 чер 2023, 12:27
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Наслідки підриву Каховської ГЕС й далі вражають світ. Вода зносить у Чорне море усе на своєму шляху. Поблизу Одеси минулого тижня знаходили найрізноманітніші речі.


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У морі плавають холодильники, дивани, човни, уламки та навіть каркас вуличної вбиральні.

Уранці 10 червня в мережі оприлюднили відео знесеного в море з Дніпра багатоповерховий будинок. Він з Херсонщини підплив до Одеси.

Раніше біля Одеси виявили також собаку, який врятувався на дошці.

Джерело: Ракурс


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