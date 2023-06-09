На Одеське узбережжя виносить речі мешканців Херсонщини

https://racurs.ua/ua/n183913-na-odeske-uzberejjya-vynosyt-rechi-meshkanciv-hersonschyny-video.html

Ракурс

До берегів Одещини почало прибивати меблі, будинки та сміття. Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків. У морі плавають холодильники, дивани, човни, уламки та навіть каркас вуличної вбиральні.

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На пляж у центрі Одеси прибило дах будинку з Херсонщини, а в Чорноморськ — біотуалет. Будинок по частинах — окремо дах, фрагменти стін та інше будівельне сміття прибило в районі пляжу Дельфін.

Відео знахідок на узбережжі опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

8−9 червня вода досягла узбережжя Одеської області, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків та предмети побуту мешканців Херсонської області. Відео з дрона оприлюднило ОК «Південь».

Окрім того, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук опублікував відео зняте одеситами в різних частинах Одеси.

Підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупантами, крім затоплення величезної території по обидва боки Дніпра й забруднення головної річки України та частини Чорного моря, несе й іншу, смертельну загрозу — мінну.

Мільйони тонн води Каховського водосховища змили з поверхні землі (в основному у південному Лівобережжі, зайнятому росіянами) великі мінні поля, за допомогою яких загарбники планували зупинити контрнаступ Сил оборони. Йдеться про тисячі протипіхотних і протидесантних мін, які були встановлені по берегах річки й на островах її дельти.