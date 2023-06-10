Число жертв подрыва плотины Каховской ГЭС назвали в МВД

Последствия подрыва Каховской ГЭС, фото: МВД

https://racurs.ua/n183954-chislo-jertv-podryva-plotiny-kahovskoy-ges-nazvali-v-mvd.html

Ракурс

Зниклими безвісти внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, який стався в ніч на 6 червня, станом на 12.55 сьогоднішнього дня, 10 червня, загалом вважаються 27 людей.

.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Наразі в постраждалих регіонах така ситуація:

на Херсонщині фактично підтоплено 47 населених пунктів, з них 33 (3 тис. 815 будинків) на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2 тис. 620 осіб, з яких 160 дітей. Загинуло четверо людей. 11 людей травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів. 13 осіб вважаються безвісти зниклими;

у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула;

на Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах. Разом з місцевою владою МВС здійснює підвіз питної та технічної води.