Число жертв подрыва плотины Каховской ГЭС назвали в МВД

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия подрыва Каховской ГЭС, фото: МВД
Число жертв подрыва плотины Каховской ГЭС назвали в МВДhttps://racurs.ua/n183954-chislo-jertv-podryva-plotiny-kahovskoy-ges-nazvali-v-mvd.htmlРакурс
Зниклими безвісти внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, який стався в ніч на 6 червня, станом на 12.55 сьогоднішнього дня, 10 червня, загалом вважаються 27 людей.
.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Наразі в постраждалих регіонах така ситуація:
- на Херсонщині фактично підтоплено 47 населених пунктів, з них 33 (3 тис. 815 будинків) на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2 тис. 620 осіб, з яких 160 дітей. Загинуло четверо людей. 11 людей травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів. 13 осіб вважаються безвісти зниклими;
- у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула;
- на Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у понад 89 тис. абонентів у 26 населених пунктах. Разом з місцевою владою МВС здійснює підвіз питної та технічної води.
Намагаємося продовжувати евакуаційні заходи, але ворог нещадно обстрілює. Працюємо заради життя та безпеки людей, — зазначають у відомстві.
Поділ майна подружжя
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...