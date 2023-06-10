Наводнение на Львовщине, скриншот видео

https://racurs.ua/n183964-vo-lvovskoy-oblasti-iz-za-silnyh-osadkov-zatopilo-ulicy-voda-snosit-avtomobili-video.html

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На Львівщині сьогодні, 10 червня, через сильні дощі у селищі Східниця Дрогобицького району. сталося підняття рівня води у річці Східничанка.

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В результаті вода затопила вулиці та приблизно 40 домогосподарств, повідомляє прес-служба Львівської ОВА.

Крім того, у селі Урич Стрийського району розмита дорога.

На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села, — зазначив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

У прес-службі МВС повідомляють, що вода позносила з доріг у Східниці автомобілі. Станом на 20:03 із підтоплених будинків евакуювали 15 людей.