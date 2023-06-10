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Ракурс
Повінь на Львівщині, скріншот відео

На Львівщині через сильні опади затопило вулиці, вода зносить автомобілі (ВІДЕО)

10 чер 2023, 21:16
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На Львівщині сьогодні, 10 червня, через сильні дощі у селищі Східниця Дрогобицького району. сталося підняття рівня води у річці Східничанка.


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В результаті вода затопила вулиці та приблизно 40 домогосподарств, повідомляє прес-служба Львівської ОВА.

Крім того, у селі Урич Стрийського району розмита дорога.

На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села, — зазначив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

У прес-службі МВС повідомляють, що вода позносила з доріг у Східниці автомобілі. Станом на 20:03 із підтоплених будинків евакуювали 15 людей.

Від ДСНС залучено 65 осіб особового складу та 15 одиниць спецтехніки з них 2 снігоболотоходи «Богун», — вказано в повідомленні.

Повінь на Львівщині, фото: МВС

Повінь на Львівщині, фото: Максим Козицький

Повінь на Львівщині, фото: Львівська ОВА

Джерело: Ракурс


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