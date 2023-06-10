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Повінь на Львівщині, скріншот відео
На Львівщині через сильні опади затопило вулиці, вода зносить автомобілі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183964-na-lvivschyni-cherez-sylni-opady-zatopylo-vulyci-voda-znosyt-avtomobili-video.htmlРакурс
На Львівщині сьогодні, 10 червня, через сильні дощі у селищі Східниця Дрогобицького району. сталося підняття рівня води у річці Східничанка.
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В результаті вода затопила вулиці та приблизно 40 домогосподарств, повідомляє прес-служба Львівської ОВА.
Крім того, у селі Урич Стрийського району розмита дорога.
На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села, — зазначив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
У прес-службі МВС повідомляють, що вода позносила з доріг у Східниці автомобілі. Станом на 20:03 із підтоплених будинків евакуювали 15 людей.
Від ДСНС залучено 65 осіб особового складу та 15 одиниць спецтехніки з них 2 снігоболотоходи «Богун», — вказано в повідомленні.