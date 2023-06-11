Дроны «Шахед» являются головной болью для воздушных сил ВСУ. Фото:

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Повітряним силам ЗСУ важко боротися з безпілотниками іранського виробництва, які рф випускає по Україні.

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Коли БПЛА Shahed-131/136 летить велика кількість, вони використовують різні маршрути, притискаються низько до землі. Саме тому їх важко дістати літаком. Та й швидкість БПЛА складає 150 км/год, а винищувач летить зі швидкістю щонайменше 400 км/год. Про це речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, дуже важко вночі збити іранські безбілетники засобами ППО Сухопутних військ чи мобільними вогневими групами. Тому росія навмисне запускає ці дрони вночі, щоб виснажити українську протиповітряну оборону.

Ворог хоче, щоб на «Шахеди» українські військові витрачали зенітні ракети. Таким чином росіяни можуть побачити, де стоять українські комплекси, робити корегування при ракетному ударі уже з кораблів чи літаків.

Іранські дрони — це головний біль. Їх все одно важко збивати, — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, уночі 11 червня росіяни атакували з повітря Харківську та Сумську області. Сили протиповітряної оборони знищили шість дронів-камікадзе типу «Шахед» іранського виробництва.

Джерело: «Українська правда»