росія вночі атакувала «Шахедами» дві області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183971-rosiya-vnochi-atakuvala-shahedamy-dvi-oblasti.html

Ракурс

Атаку дронів по Україні вночі 11 червня здійснила російська федерація.

.

Ворог запустив шість іранських ударних дронів типу Shahed-131/136 по прифронтових зонах у Харківській та Сумській областях. Протиповітряна оборона України спрацювала відмінно. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

За попередніми даними в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів, — зазначили в командуванні.

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня росіяни атакували Одесу іранськими дронами. В ОК «Південь» повідомили, що всі вісім Shahed-131/136 знищені силами ППО. Через влучання уламків дрона в багатоквартирний будинок отримали поранення 26 людей, серед яких троє дітей та вагітна жінка, троє загинули.