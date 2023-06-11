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россия ночью атаковала «Шахедами» две области. Фото:
россия ночью атаковала «Шахедами» две областиhttps://racurs.ua/n183971-rossiya-nochu-atakovala-shahedami-dve-oblasti.htmlРакурс
Атаку дронів по Україні вночі 11 червня здійснила російська федерація.
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Ворог запустив шість іранських ударних дронів типу Shahed-131/136 по прифронтових зонах у Харківській та Сумській областях. Протиповітряна оборона України спрацювала відмінно. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.
За попередніми даними в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів, — зазначили в командуванні.
Нагадаємо, у ніч проти 10 червня росіяни атакували Одесу іранськими дронами. В ОК «Південь» повідомили, що всі вісім Shahed-131/136 знищені силами ППО. Через влучання уламків дрона в багатоквартирний будинок отримали поранення 26 людей, серед яких троє дітей та вагітна жінка, троє загинули.
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