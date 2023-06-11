шойгу отберет у пригожина ЧВК «Вагнера». Скриншот

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Ракурс

Російські приватні військові компанії перейдуть до складу міністерства оборони рф.

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Глава міноборони росії сергій шойгу зобов’язав найманців ПВК «Вагнер» укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року. Для набуття «правого статусу» всі добровольчі загони повинні підписати контракт з оборонним відомством країни-агресора. Про це повідомив заступник міністра микола панков за підсумками селекторної наради про питання комплектації зс рф 10 червня, передає прес-служба мо.

Зазначається, що так звані добровольці можуть укладати індивідуальні контракти на службу. З початку червня контракти з російським міноборони підписали вже понад 13,5 тис. осіб.

Як відомо, «добровольчими загонами» російська влада називає, зокрема, приватні військові компанії, зокрема й ПВК «Вагнер». А російське законодавство нібито забороняє у рф діяльність військових найманців.

Нагадаємо, засновник російської ПВК «Вагнера», воєнний злочинець євген пригожин знову побічно розкритикував президента рф володимира путіна, скаржачись на російську бюрократичну машину. Західні військові аналітики упевнені, що таким чином він підриває авторитет диктатора.