Пригожин підриває авторитет путіна через неотриману нагороду “за Бахмут” – ISW

https://racurs.ua/ua/n183540-prygojyn-pidryvaie-avtorytet-putina-cherez-neotrymanu-nagorodu-za-bahmut-isw.html

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Засновник російської ПВК «Вагнера», воєнний злочинець євген пригожин знову побічно розкритикував режим воєнного злочинця, диктатора володимира путіна, скаржачись на російську бюрократичну машину. Найімовірніше, це пов’язане з образою на те, що він не отримав обіцяну кремлем нагороду за нібито «взяття» Бахмута.

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Таку думку висловили американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

В огляді вказують, що пригожин, схоже, знову підірвав авторитет путіна, заявивши про заборону російськими державними ЗМІ будь-яких дискусій про найманців «Вагнера». Він сказав, що неназвані чиновники рф лише виграють від цензури впродовж одного-трьох місяців, перш ніж «народ почне чинити опір і ненавидіти бюрократів».

Аналітики також нагадали про нічні атаки рф на Україну з використанням безпілотників Shahed-131/136. За оцінкою ISW, те, що росія спрямовує повітряні боєприпаси на Київ, а не на інфраструктурні чи військові об'єкти, обмежує здатність цієї повітряної кампанії рф суттєво послабити українські наступальні можливості для майбутнього контрнаступу.

За попередньою оцінкою ISW, зниження темпів російських наступальних операцій в районі Бахмута, ймовірно, дає українським силам у цьому районі ініціативу розпочати новий раунд операцій навколо міста, якщо вони цього захочуть.