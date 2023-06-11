Ракурсhttps://racurs.ua/
Минобороны опубликовало красноречивое видео с Будановым - Продолжение следует, планы любят тишину
Минобороны опубликовало красноречивое видео с Будановым — Продолжение следует, планы любят тишинуhttps://racurs.ua/n183980-minoborony-opublikovalo-krasnorechivoe-video-s-budanovym-prodoljenie-sleduet-plany-lubyat-tishinu.htmlРакурс
Міністерство оборони опублікувало красномовне відео з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
.
Далі буде… Плани люблять тишу, — підписали відео комунікаційники ГУР.
У короткому ролику Буданов дивиться у камеру та мовчить на тлі шуму міста та дзвінків і розмов телефоном.
Нагадаємо, раніше представники українського військового командування неодноразово закликали дотримуватися інформаційної тиші, коли йшлося про подальші плани визволення України від росіян та наступ ЗСУ.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...