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Минобороны опубликовало красноречивое видео с Будановым - Продолжение следует, планы любят тишину

Минобороны опубликовало красноречивое видео с Будановым — Продолжение следует, планы любят тишину

11 июн 2023, 15:16
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Міністерство оборони опублікувало красномовне відео з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.


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Далі буде… Плани люблять тишу, — підписали відео комунікаційники ГУР.

У короткому ролику Буданов дивиться у камеру та мовчить на тлі шуму міста та дзвінків і розмов телефоном.

Нагадаємо, раніше представники українського військового командування неодноразово закликали дотримуватися інформаційної тиші, коли йшлося про подальші плани визволення України від росіян та наступ ЗСУ.

Источник: Ракурс


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