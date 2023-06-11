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Міноборони опублікувало красномовне відео з Будановим - Далі буде, плани люблять тишу

Міноборони опублікувало красномовне відео з Будановим — Далі буде, плани люблять тишу

11 чер 2023, 15:16
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Міністерство оборони опублікувало красномовне відео з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.


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Далі буде… Плани люблять тишу, — підписали відео комунікаційники ГУР.

У короткому ролику Буданов дивиться у камеру та мовчить на тлі шуму міста та дзвінків і розмов телефоном.

Нагадаємо, раніше представники українського військового командування неодноразово закликали дотримуватися інформаційної тиші, коли йшлося про подальші плани визволення України від росіян та наступ ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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