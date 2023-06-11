Власти Львовщины назвали дороги, пострадавшие из-за непогоды

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Влада Львівщини назвала дороги, які постраждали через негоду.

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Голова ОВА Максим Козицький 11 червня опублікував у своїх соцмережах перелік трас, які варто уникнути водіям.

Дорога Східниця — Верхнє Синьовидне: є численні підмиви, руйнація асфальтобетонного покриття, водостічних труб, пошкодження пішохідних доріжок, габіонних підпірних стінок, часткове пошкодження моста в селах Підгородці та Урич.

На автомобільній дорозі Турка — Східниця в селі Рибник стався зсув ґрунту з руйнуванням габіонної підпірної стінки, рух цією ділянкою дороги ускладнений.

Рух зі смт Східниця в напрямку с. Новий Кропивник унеможливлений у зв’язку з руйнуванням моста комунальної власності через річку Східничанка Східницької територіальної громади. Жителям навколишніх населених пунктів рекомендуємо скористатись об’їздом через с. Залокоть.

Проїзд дорогою Новий Кропивник — Перепростиня наразі неможливий. Внаслідок негоди річка вимила частину гравійного шляху.

Нагадаємо, через потужні зливи, які пройшли вчора, та стікання гірських річок постраждали два райони Львівської — Дрогобицький і Стрийський.

Станом на 14.00 11 червня у Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги.

Затоплені: шість вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені п’ять місцевих мостів.

З 16 домогосподарств відкачували воду. Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. Дві третини Східниці поки що без електропостачання.

Через пошкодження моста в селі Новий Кропивник та двох мостів в селі Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий.

У Стрийському районі в населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений.

Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них — 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі.

Наразі опади тривають в області, але вони зменшилися. Вода зійшла самопливом.