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Ракурс
Мотопехота сдвинула линию фронта под Авдеевкой - видео боя

Мотопехота сдвинула линию фронта под Авдеевкой — видео боя

11 июн 2023, 16:43
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Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку.


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Бій, відео якого з дрона оприлюднила бригада, відбувся 4 червня.

Українські штурмовики прибули впритул до російських позицій на трьох бронеавтомобілях. За їхньої вогневої підтримки бійці почали виганяти росіян з окопів. Тих, хто намагався втікати, знешкодили у полях.

Після цього на захоплені позиції українські підрозділи привезли боєкомплект.

Источник: Ракурс


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