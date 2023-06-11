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Мотопехота сдвинула линию фронта под Авдеевкой - видео боя
Мотопехота сдвинула линию фронта под Авдеевкой — видео бояhttps://racurs.ua/n183985-motopehota-sdvinula-liniu-fronta-pod-avdeevkoy-video-boya.htmlРакурс
Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку.
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Бій, відео якого з дрона оприлюднила бригада, відбувся 4 червня.
Українські штурмовики прибули впритул до російських позицій на трьох бронеавтомобілях. За їхньої вогневої підтримки бійці почали виганяти росіян з окопів. Тих, хто намагався втікати, знешкодили у полях.
Після цього на захоплені позиції українські підрозділи привезли боєкомплект.
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