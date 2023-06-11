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Ракурс
Мотопіхота посунула лінію фронту під Авдіївкою - відео бою

Мотопіхота посунула лінію фронту під Авдіївкою — відео бою

11 чер 2023, 16:43
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Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку.


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Бій, відео якого з дрона оприлюднила бригада, відбувся 4 червня.

Українські штурмовики прибули впритул до російських позицій на трьох бронеавтомобілях. За їхньої вогневої підтримки бійці почали виганяти росіян з окопів. Тих, хто намагався втікати, знешкодили у полях.

Після цього на захоплені позиції українські підрозділи привезли боєкомплект.

Джерело: Ракурс


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