Мотопіхота посунула лінію фронту під Авдіївкою - відео бою

https://racurs.ua/ua/n183985-motopihota-posunula-liniu-frontu-pid-avdiyivkou-video-bou.html

Ракурс

Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку.

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Бій, відео якого з дрона оприлюднила бригада, відбувся 4 червня.

Українські штурмовики прибули впритул до російських позицій на трьох бронеавтомобілях. За їхньої вогневої підтримки бійці почали виганяти росіян з окопів. Тих, хто намагався втікати, знешкодили у полях.

Після цього на захоплені позиції українські підрозділи привезли боєкомплект.