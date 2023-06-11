Волонтеры заявили, что россия закрыла затопленный город Голая Пристань на карантин

https://racurs.ua/n183998-volontery-zayavili-chto-rossiya-zakryla-zatoplennyy-gorod-golaya-pristan-na-karantin.html

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Російські сили вирішили закрити на карантин місто Гола Пристань у Херсонській області, яке знаходиться під контролем російських військ і постраждав через затоплення після катастрофи на Каховській ГЕС.

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Про це повідомили українські волонтери.

За їхніми словами, місто закрили на в’їзд та на виїзд. Волонтери стверджують, що на Херсонщину прибули співробітники російських спецслужб, які, можливо, збираються провести «фільтрацію» мирних жителів (це не підтверджено). Волонтери кажуть, через закриття Голої Пристані не зможуть передати місцевим жителям гуманітарну допомогу.

Один з координаторів найбільшого волонтерського чату з евакуації мешканців лівого берега Дніпра повідомила російському виданню «Агентство», що 10 червня, за словами місцевих жителів, підтопленим містом їздили військові, вони через гучномовець попереджали, що 11 червня Голу Пристань буде закрито на карантин.

Неназване джерело «Агентства» серед волонтерів повідомило, що рішення про запровадження карантину ухвалено.

Волонтери припускають, що в районах, які постраждали через катастрофу на Каховській ГЕС, може бути багато загиблих. Після прориву греблі ГЕС волонтери заявили, що російське мнс відмовилося їх пускати на одну із затоплених вулиць міста Олешки, де могли бути загиблі, а наступного дня відмовилося пускати до самого міста.

За останніми даними України, через затоплення загинуло шестеро людей. Призначена росією «влада» Херсонської області говорила, що загинули вісім людей.

Із затоплених територій лівобережжя Херсонської області на сьогодні українській владі вдалося евакуювати 112 людей. Серед них 54 жінки та семеро дітей. Голова ОВА Олександр Прокудін розкрити деталі рятувальної операції поки не може.