Бригада терробороны освободила село на Запорожье

https://racurs.ua/n184010-brigada-terroborony-osvobodila-selo-na-zaporoje.html

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Сили оборони України звільнили село Новодарівка в Запорізькій області. Про це 12 червня повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони. Зазначається, що населений пункт перейшов під контроль ЗСУ ще 4 червня.

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У рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх, — йдеться в повідомленні.

Новодарівка — село в Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області, поруч з адмінмежею з Донецькою областю. Населення села до війни становило 51 особу.

В березні 2022 року село окуповане московитами.

Нагадаємо, що упродовж 11 та 12 червня українські військові оголосили про деокупацію чотирьох сіл на Донеччині у Волноваському районі. 11 червня 2023 року під час українського контрнаступу на Таврійському напрямку російські війська підірвали дамбу в районі селища, що призвело до затоплення вздовж берегів річки Мокрі Яли.