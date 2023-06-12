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Ракурс
Украинские бойцы будут воевать на конфискованных у родственнников Медведчука авто

Украинские бойцы будут воевать на конфискованных у родственнников Медведчука авто (ВИДЕО)

12 июн 2023, 13:03
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Збройним силам України передали арештовані авто родичів Медведчука та Козака вартістю понад 1 млн доларів.


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Про це повідомляє 12 чрвня Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн дол. Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики, — йдеться в повідомлені.

Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області, в межах якого у квітні 2022 року на автомобілі було накладено арешт.

Источник: Ракурс


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