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Украинские бойцы будут воевать на конфискованных у родственнников Медведчука авто
Украинские бойцы будут воевать на конфискованных у родственнников Медведчука авто (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184013-ukrainskie-boycy-budut-voevat-na-konfiskovannyh-u-rodstvennnikov-medvedchuka-avto-video.htmlРакурс
Збройним силам України передали арештовані авто родичів Медведчука та Козака вартістю понад 1 млн доларів.
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Про це повідомляє 12 чрвня Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн дол. Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики, — йдеться в повідомлені.
Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області, в межах якого у квітні 2022 року на автомобілі було накладено арешт.
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