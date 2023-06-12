Українські бійці воюватимуть на конфіскованих у рідні Медведчука авто

https://racurs.ua/ua/n184013-ukrayinski-biyci-vouvatymut-na-konfiskovanyh-u-ridni-medvedchuka-avto-video.html

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Збройним силам України передали арештовані авто родичів Медведчука та Козака вартістю понад 1 млн доларів.

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Про це повідомляє 12 чрвня Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн дол. Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики, — йдеться в повідомлені.

Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії росії проти України. Вони також є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області, в межах якого у квітні 2022 року на автомобілі було накладено арешт.