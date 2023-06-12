Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинский военный опубликовал видео эвакуации экипажа подбитого БМП Bradley

Украинский военный опубликовал видео эвакуации экипажа подбитого БМП Bradley

12 июн 2023, 14:23
999

Український військовий опублікував у Твіттер відео із місця події, як тривала евакуація екіпажу БМП Bradley після його підриву на протитанковій міні.


.

Раніше у мережу залили кадри бою в якому українські воїни втратили декілька одиниць техніки. Відео зняв екіпаж одного з Bradley.

Під час бою бійці не дезорієнтувалися, а продовжували чітко та злагоджено діяти, зокрема, прикриваючи один одного, евакуювалися до цілої бронемашини. Заявлено, що це кадри бою на Запорізькому напрямку очима екіпажу одного з БМП Bradley M2A2 ODS-SA

Бій нібито відбувся 7 червня за 3,5 км на південь від села Мала Токмачка Запорізької області. Відео і фото спочатку виклали росіяни, заявляючи про втрати Україною техніки, зокрема танків «Леопард».

Українська влада цю інформацію офіційно не коментувала, але на основі фото- та відеоматеріалів українські та західні журналісти дійшли висновків про перші втрати західної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров