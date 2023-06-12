Украинский военный опубликовал видео эвакуации экипажа подбитого БМП Bradley

https://racurs.ua/n184015-ukrainskiy-voennyy-opublikoval-video-evakuacii-ekipaja-podbitogo-bmp-bradley.html

Ракурс

Український військовий опублікував у Твіттер відео із місця події, як тривала евакуація екіпажу БМП Bradley після його підриву на протитанковій міні.

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Ви напевне бачили фото з підірваними Bradley, одна з них — нажаль, моя.

Нижче коротке відео, того як екіпаж евакуювався.



Дуже прошу про вашу допомогу, адже майже всі речі хлопців залишились у машині�



Реквізити для допомоги тут � https://t.co/deA6kRnpnDpic.twitter.com/ONhjCRwKij — Друкар � (@PanDrukar) June 12, 2023

Раніше у мережу залили кадри бою в якому українські воїни втратили декілька одиниць техніки. Відео зняв екіпаж одного з Bradley.

Під час бою бійці не дезорієнтувалися, а продовжували чітко та злагоджено діяти, зокрема, прикриваючи один одного, евакуювалися до цілої бронемашини. Заявлено, що це кадри бою на Запорізькому напрямку очима екіпажу одного з БМП Bradley M2A2 ODS-SA

Бій нібито відбувся 7 червня за 3,5 км на південь від села Мала Токмачка Запорізької області. Відео і фото спочатку виклали росіяни, заявляючи про втрати Україною техніки, зокрема танків «Леопард».

Українська влада цю інформацію офіційно не коментувала, але на основі фото- та відеоматеріалів українські та західні журналісти дійшли висновків про перші втрати західної техніки.