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Ракурс
Український військовий опублікував відео евакуації екіпажу підбитого БМП Bradley

Український військовий опублікував відео евакуації екіпажу підбитого БМП Bradley

12 чер 2023, 14:23
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Український військовий опублікував у Твіттер відео із місця події, як тривала евакуація екіпажу БМП Bradley після його підриву на протитанковій міні.


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Раніше у мережу залили кадри бою в якому українські воїни втратили декілька одиниць техніки. Відео зняв екіпаж одного з Bradley.

Під час бою бійці не дезорієнтувалися, а продовжували чітко та злагоджено діяти, зокрема, прикриваючи один одного, евакуювалися до цілої бронемашини. Заявлено, що це кадри бою на Запорізькому напрямку очима екіпажу одного з БМП Bradley M2A2 ODS-SA

Бій нібито відбувся 7 червня за 3,5 км на південь від села Мала Токмачка Запорізької області. Відео і фото спочатку виклали росіяни, заявляючи про втрати Україною техніки, зокрема танків «Леопард».

Українська влада цю інформацію офіційно не коментувала, але на основі фото- та відеоматеріалів українські та західні журналісти дійшли висновків про перші втрати західної техніки.

Джерело: Ракурс


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