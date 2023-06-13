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россия получает большие партии дронов из Ирана через море и сама пытается наладить производство
россия получает большие партии дронов из Ирана через море и сама пытается наладить производствоhttps://racurs.ua/n184038-rossiya-poluchaet-bolshie-partii-dronov-iz-irana-cherez-more-i-sama-pytaetsya-naladit-proizvodstvo.htmlРакурс
Британська військова розвідка у щоденному огляді війни в Україні пише, що росія налагодила постачання дронів-камікадзе з Ірану Каспійським морем.
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Раніше дрони з Ірану до росії, повідомляють автори огляду, доставляли літаками. Використання морського шляху, зазначають вони, дозволяє переправляти значно більші партії дронів, ніж під час використання авіаперевезень.
Також рф намагається налагодити виробництво безпілотників-камікадзе та на своїй території. Майже напевно, вважають у Міноборони Великої Британії, у цьому росіянам допомагають іранські фахівці.
На думку авторів огляду, росія витрачає кошти на закупівлю та виробництво дронів, щоб забезпечити собі недорогі ударні засоби великої дальності у ситуації, коли вона витратила значну частину своїх запасів крилатих ракет.
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