росія отримує великі партії дронів з Ірану через море і сама намагається налагодити виробництво

https://racurs.ua/ua/n184038-rosiya-otrymuie-velyki-partiyi-droniv-z-iranu-cherez-more-i-sama-namagaietsya-nalagodyty-vyrobnyctvo.html

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Британська військова розвідка у щоденному огляді війни в Україні пише, що росія налагодила постачання дронів-камікадзе з Ірану Каспійським морем.

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Раніше дрони з Ірану до росії, повідомляють автори огляду, доставляли літаками. Використання морського шляху, зазначають вони, дозволяє переправляти значно більші партії дронів, ніж під час використання авіаперевезень.

Також рф намагається налагодити виробництво безпілотників-камікадзе та на своїй території. Майже напевно, вважають у Міноборони Великої Британії, у цьому росіянам допомагають іранські фахівці.

На думку авторів огляду, росія витрачає кошти на закупівлю та виробництво дронів, щоб забезпечити собі недорогі ударні засоби великої дальності у ситуації, коли вона витратила значну частину своїх запасів крилатих ракет.