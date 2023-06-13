США размышляют о передаче украинским танкистам снарядов с обедненным ураном

https://racurs.ua/n184046-ssha-razmyshlyaut-o-peredache-ukrainskim-tankistam-snaryadov-s-obednennym-uranom.html

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США мають намір надати України танкові снаряди зі збідненим ураном.

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Про це 13 червня пише WSJ з посиланням високопосадовця адміністрації.

Пентагон хоче, щоб танки Abrams, які США надають Україні, були озброєні такими снарядами, пише газета. Цю пропозицію обговорювали тижнями в Білому домі. Також там ще обговорюють, чи постачати касетні боєприпаси. Поки що про ці рішення офіційно не оголосили.

Раніше Британія заявляла про намір передати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Як зазначає видання, хоча деякі посадовці кажуть, що немає серйозних перешкод для надання Україні таких снарядів, деякі представники Білого дому висловили занепокоєння, що через передачу снарядів Вашингтон піддадуть критиці, оскільки вони становлять небезпеку для здоров’я людей і довкілля.

Білий дім також обговорює можливість постачання Україні касетних боєприпасів.

Під терміном «збіднений уран» розуміють побічний продукт виділення радіоактивного ізотопу урану U-235 для ядерної енергетики та озброєння. Цей метал після вилучення активного ізотопу стає менш радіоактивним за природний уран та його руду і має на 40% менше випромінення.