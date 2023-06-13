Россияне заминировали плотины на юге и взрывают их в местах контратак ВСУ

https://racurs.ua/n184047-rossiyane-zaminirovali-plotiny-na-uge-i-vzryvaut-ih-v-mestah-kontratak-vsu.html

Ракурс

Російські війська замінували велику кількість гребель і гідротехнічних споруд на Запоріжжі та Херсонщині. Вони підривають їх у місцях, де контратакують українські війська.

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Представник Управління екобезпеки при Міноборони Владислав Дудар розповів на Ukrainian Military Centre, що такі підриви відбуваються майже щодня. Ворог знищує малі споруди, і наслідки поки не є масштабними, проте від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ.

«Ракурс» повідомляв, що на річці Мокрі Яли окупанти підірвали дамбу, що призвело до затоплення по обидва береги річки.

Однак на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського спрямування це не впливає, — сказав представник сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень.

Він уточнив тоді, що мета підриву — уповільнення контрнаступу ЗСУ.