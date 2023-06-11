Российские военные взорвали дамбу в Донецкой области, чтобы остановить наступление ВСУ

Российские военные взорвали дамбу в Донецкой области, чтобы остановить наступление ВСУhttps://racurs.ua/n183997-rossiyskie-voennye-vzorvali-dambu-v-doneckoy-oblasti-chtoby-ostanovit-nastuplenie-vsu.htmlРакурс
Російські військові підірвали чергову дамбу на Донеччині.
На річці Мокрі Яли окупанти підірвали дамбу, що призвело до затоплення по обидва береги річки. Однак на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського спрямування це не впливає, — сказав «Українській правді» представник сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень.
Він уточнив, що мета підриву — уповільнення контрнаступу ЗСУ.
Водночас Шершень наголосив, що це не впливає на перебіг контрнаступальних дій українського війська.
Шершень наголосив, що це черговий підрив гідроспоруди останнім часом. 25 травня було висаджено в повітря дамбу Карлівського водосховища за 25 кілометрів від Донецька, шостого червня стався прорив дамби Каховської ГЕС, також постраждали інші будівлі в окупованій частині Запорізької області.