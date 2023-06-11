Российские военные взорвали дамбу в Донецкой области, чтобы остановить наступление ВСУ

https://racurs.ua/n183997-rossiyskie-voennye-vzorvali-dambu-v-doneckoy-oblasti-chtoby-ostanovit-nastuplenie-vsu.html

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Російські військові підірвали чергову дамбу на Донеччині.

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На річці Мокрі Яли окупанти підірвали дамбу, що призвело до затоплення по обидва береги річки. Однак на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського спрямування це не впливає, — сказав «Українській правді» представник сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень.

Він уточнив, що мета підриву — уповільнення контрнаступу ЗСУ.

Водночас Шершень наголосив, що це не впливає на перебіг контрнаступальних дій українського війська.

Шершень наголосив, що це черговий підрив гідроспоруди останнім часом. 25 травня було висаджено в повітря дамбу Карлівського водосховища за 25 кілометрів від Донецька, шостого червня стався прорив дамби Каховської ГЕС, також постраждали інші будівлі в окупованій частині Запорізької області.