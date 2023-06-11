Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські військові підірвали дамбу на Донеччині, щоб зупинити наступ ЗСУ

Російські військові підірвали дамбу на Донеччині, щоб зупинити наступ ЗСУ

11 чер 2023, 21:19
999

Російські військові підірвали чергову дамбу на Донеччині.


.

На річці Мокрі Яли окупанти підірвали дамбу, що призвело до затоплення по обидва береги річки. Однак на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського спрямування це не впливає, — сказав «Українській правді» представник сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень.

Він уточнив, що мета підриву — уповільнення контрнаступу ЗСУ.

Водночас Шершень наголосив, що це не впливає на перебіг контрнаступальних дій українського війська.

Шершень наголосив, що це черговий підрив гідроспоруди останнім часом. 25 травня було висаджено в повітря дамбу Карлівського водосховища за 25 кілометрів від Донецька, шостого червня стався прорив дамби Каховської ГЕС, також постраждали інші будівлі в окупованій частині Запорізької області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів