Міноборони розповіло про наступ на півдні - Є просування по двох напрямках до 1,5 км

https://racurs.ua/ua/n183996-minoborony-rozpovilo-pro-nastup-na-pivdni-ie-prosuvannya-po-dvoh-napryamkah-do-1-5-km.html

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Українські військові звільнили село Макарівка Донецької області, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Цей населений пункт знаходиться у Волноваському районі. Він південніше Благодатного, про деокупацію якого повідомляли українські сили раніше.

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Станом на зараз На напрямках, на яких проводиться наступ: на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м. На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка, — написала Маляр 11 червня у своїх соцмережах.

На напрямках, де українські війська в обороні жодної позиції не втрачено.

Раніше повідомлялося про звільнення не тільки Благодатного, але й ⁠Нескучного у Волноваському районі

Про це повідомила пресслужба 7-го окремого батальйону «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії 129-ї бригади Сил тероборони.