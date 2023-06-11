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Міноборони розповіло про наступ на півдні - Є просування по двох напрямках до 1,5 км
Міноборони розповіло про наступ на півдні — Є просування по двох напрямках до 1,5 кмhttps://racurs.ua/ua/n183996-minoborony-rozpovilo-pro-nastup-na-pivdni-ie-prosuvannya-po-dvoh-napryamkah-do-1-5-km.htmlРакурс
Українські військові звільнили село Макарівка Донецької області, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Цей населений пункт знаходиться у Волноваському районі. Він південніше Благодатного, про деокупацію якого повідомляли українські сили раніше.
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Станом на зараз На напрямках, на яких проводиться наступ: на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м.
На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка, — написала Маляр 11 червня у своїх соцмережах.
На напрямках, де українські війська в обороні жодної позиції не втрачено.
Раніше повідомлялося про звільнення не тільки Благодатного, але й Нескучного у Волноваському районі
Про це повідомила пресслужба 7-го окремого батальйону «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії 129-ї бригади Сил тероборони.