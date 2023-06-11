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Міноборони розповіло про наступ на півдні - Є просування по двох напрямках до 1,5 км

Міноборони розповіло про наступ на півдні — Є просування по двох напрямках до 1,5 км

11 чер 2023, 20:49
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Українські військові звільнили село Макарівка Донецької області, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Цей населений пункт знаходиться у Волноваському районі. Він південніше Благодатного, про деокупацію якого повідомляли українські сили раніше.


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Станом на зараз На напрямках, на яких проводиться наступ: на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м.

На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка, — написала Маляр 11 червня у своїх соцмережах.

На напрямках, де українські війська в обороні жодної позиції не втрачено.

Раніше повідомлялося про звільнення не тільки Благодатного, але й ⁠Нескучного у Волноваському районі

Про це повідомила пресслужба 7-го окремого батальйону «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії 129-ї бригади Сил тероборони.

Джерело: Ракурс


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