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Ракурс
Президент изменил дату Дня медика в Украине

Президент изменил дату Дня медика в Украине

13 июн 2023, 15:05
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День медика в Україні тепер відзначатимуть 27 липня. Відповідний указ 13 червня підписав президент Володимир Зеленський.


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Ураховуючи значення сфери охорони здоров’я та внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя та рятування людських життів, на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України постановляю: установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя — День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня, — йдеться в указі.

Дотепер День медичного працівника відзначали у третю неділю червня.

Источник: Ракурс


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