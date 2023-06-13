Президент змінив дату Дня медика в Україні

День медика в Україні тепер відзначатимуть 27 липня. Відповідний указ 13 червня підписав президент Володимир Зеленський.

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Ураховуючи значення сфери охорони здоров’я та внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя та рятування людських життів, на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України постановляю: установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя — День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня, — йдеться в указі.