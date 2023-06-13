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Ракурс
Порт Бердянска. Фото: Радіо Свобода

Три больших российских корабля зашли в порт оккупированного Бердянска — власти

13 июн 2023, 18:18
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Три великі кораблі російської федерації у вівторок, 13 червня, зайшли до порту окупованого Бердянська Запорізької області.


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Місцева влада припускає, що саме на цих суднах росіяни вивозитимуть у рф награбоване майно, техніку та агропродукцію. Про це Бердянська міська військова адміністрація повідомила в Telegram.

До порту Бердянська зайшли три великі кораблі. Окупанти продовжують грабувати наші землі. У окупантів вже давно розпочався зворотний відлік. Сподіваємось, що саме ці кораблі познайомляться з роботою наших хлопців із ЗСУ, — йдеться у повідомленні.

У жовтні 2022 року видання Associated Press спільно з американським суспільним мовником PBS опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що російська федерація від початку повномасштабної війни незаконно вивезла з України зерна щонайменше на 530 млн дол.

Нагадаємо, наприкінці травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що багатокілометрові затри утворилися на кордоні з росією — у районі Новоазовська Донецької області. На дорогах фіксували багато фур, на яких загарбники вивозили аграрну продукцію, яку вкрали в українських фермерів та господарств. Також росіяни вивозили сільськогосподарську техніку.

Источник: Ракурс


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