Начало контрнаступления ВСУ положительно оценили в НАТО. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n184061-nastupatelnye-deystviya-vsu-polojitelno-ocenili-v-nato.html

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Контрнаступ Збройних сил України на окуповані армією рф території сходу й півдня України показав перші ознаки успіху.

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Українські військові поступово завойовують позиції, відвоювавши в окупантів кілька невеликих міст і сіл. Однак не варто чекати значних успіхів на полі бою вже зараз. Варто зрозуміти, що бої будуть кровопролитними та важкими, бо росіяни добре укріпилися на захоплених територіях. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю USA Today.

Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення — це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх — складне завдання, — наголосив він.

Генсек Північноатлантичного альянсу також додав, що військові країни-агресора, які намагалися опиратися наступальним діям ЗСУ, були не лише погано оснащені й забезпечені, а також не мали належного командування.

Але ми бачимо, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю… і відтіснити росіян, — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, 13 червня в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що в ході ведення наступальної операції війська ударного угруповання Сил оборони України протягом 12 червня на Бердянському напрямку просунулися від 500 м до 1 км. Площа території, взятої під контроль, — до трьох квадратних кілометрів.

А на Бахмутському напрямку у Збройних сил є успіх у районі Берхівського водосховища. Просування українських військ вчора склало 250 м. На Торецькому напрямку ЗСУ просунулися на 200 м.

Джерело: USA Today