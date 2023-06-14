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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ
Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n184072-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 10.30 сьогоднішнього дня, 14 червня, на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.
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У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — три судна;
- до Чорного моря — шість суден.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — вказано в повідомленні.
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