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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

14 июн 2023, 12:31
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У Чорному морі станом на 10.30 сьогоднішнього дня, 14 червня, на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.


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У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — три судна;
  • до Чорного моря — шість суден.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — вказано в повідомленні.

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Источник: Ракурс


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